Em meu comentário no vídeo acima, analiso a ironia central desta semana: Bolsonaro está diante de um Supremo Tribunal Federal muito mais robusto do que há dez anos — e esse crescimento foi provocado, em grande parte, pelos ataques do próprio ex-presidente. Ao tentar enfraquecer a instituição, acabou dando a ela um protagonismo inédito.
Ironia histórica
Opinião
Bolsonaro enfrenta o monstro que ele próprio ajudou a criar
Hostilidades a ministros e ataques às urnas fortaleceram o STF que agora julga o ex-presidente