Por que escolhi não ter filhos

Celebro quem abraçou essa missão com entrega. Vasyl / stock.adobe.com

A essa altura da vida, pensei que já seria pai. Não porque eu queria, mas porque era o que se supunha. Fazia parte do pacote, do roteiro, da imagem idealizada do homem que eu esperava me tornar. Um homem completo. Um homem que construiria uma vida, deixaria uma marca e seria definitivamente levado a sério.

Eis que o tempo passou, a estabilidade chegou — e, bem, a vontade não veio. Que será que houve? Se tenho a vida nos trilhos e compartilho o caminho com a mulher que amo, o que me impede de cumprir o plano que desde a infância me parecia obrigatório? Talvez seja justamente o fato de estar tudo no lugar. É isso o que me impede. Não sinto o menor desejo de revolucionar meus dias. Está aí a verdade, paciência: não quero ter filhos.

Essa constatação, embora simples, não é muito fácil. Primeiro, porque a frase ainda soa meio insensível: "Não quero ter filhos". É como se estivesse desprezando a dimensão mais sublime da experiência humana. Mas, na verdade, só estou deixando que meu desejo pese mais do que uma fantasia disfarçada de destino. Porque era isso mesmo, um delírio, um ideal, uma profecia que nunca foi imposta com palavras, mas que se insinuava em tudo: nas conversas de família, na novela das oito, na maneira como eu mesmo enxergava um adulto sem filhos — alguém meio inacabado, provavelmente infeliz.

Minha esposa, a propósito, não quer filhos também. No caso dela, o julgamento é mais severo: como se abdicar da maternidade fosse cuspir num milagre, rejeitar uma vocação pela qual deveria ser grata. Já o homem sem filhos não desperta essa comoção: é visto mais como um moleque, um bobalhão qualquer que se recusa a crescer.

Mas crescer é justamente aceitar que algumas expectativas não são suas. É parar de atuar no enredo dos outros. E, acima de tudo, é assumir que certas escolhas não são para você. Quero minha vida como ela está. Quero meus domingos lentos. Quero viagens a dois. Quero barulho quando eu quiser, silêncio quando eu quiser, tempo quando eu quiser, nada quando eu quiser. Isso faz de mim um egoísta? Pode ser, mas há egoísmos mais perigosos — como ter um filho para provar que você cresceu.