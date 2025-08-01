O antissemitismo e a fome na Faixa de Gaza

Segundo a ONU, 500 mil sucumbem à fome em Gaza. BASHAR TALEB / AFP

São imagens insuportáveis. Crianças reduzidas a esqueletos, com as vértebras quase rasgando a pele frágil das costas, os joelhos mais largos que as coxas, os olhos opacos mirando o vazio. E os adultos, desesperados, se acotovelando ao redor de um panelão, na disputa por uma concha de sopa rala. Meu Deus, quanto horror! Meio milhão de pessoas, segundo a ONU, sucumbem à fome na Faixa de Gaza.

Alguém dirá que foi o Hamas quem começou. E é verdade. O grupo invadiu Israel, há quase dois anos, massacrando famílias, violentando mulheres, sequestrando crianças e incendiando casas com gente dentro. Nada pode ser mais covarde e brutal, só que o Hamas é exatamente isso: um bando terrorista que cultiva a barbárie, que atua fora da lei, fora da razão, fora de qualquer senso de humanidade. De bandidos, infelizmente, espera-se isso.

De um Estado democrático, não.

Ainda mais de um Estado que carrega, em sua fundação, a memória de um povo que fez da resistência um legado civilizatório. Espera-se dele o contrário: espera-se responsabilidade e compromisso com a vida de inocentes. É claro que reagir é um direito legítimo, mas, quando um governo responde à covardia com mais covardia, ele não se defende — ele se iguala. E, quando transforma punição coletiva em estratégia, ele não enfraquece o inimigo — ele fortalece o ódio.

Esse é o ponto central. O antissemitismo voltou a circular com força no Ocidente. Só no Brasil, desde 2022, as denúncias de agressões verbais e físicas contra judeus saltaram 350%, segundo a Confederação Israelita. Justamente nesse contexto, o governo brasileiro oficializou sua saída, na semana passada, da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto — o que não é apenas um erro diplomático, mas uma vergonha para um país que sempre se orgulhou do seu pluralismo.

O que ocorre, portanto, é uma confusão traiçoeira entre o povo judeu e o governo de Israel. O primeiro não pode ser responsabilizado pela tirania do segundo. Criticar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aliás, pode ser justamente uma forma de combater o antissemitismo. Porque a crítica delimita: isso não é judaísmo, não é memória do Holocausto, não são valores da tradição hebraica — é um governo, uma agenda de poder, uma escolha que inclusive renega uma história atravessada por injustiças.