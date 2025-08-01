O antissemitismo e a fome na Faixa de Gaza

São imagens insuportáveis. Crianças reduzidas a esqueletos, com as vértebras quase rasgando a pele frágil das costas, os joelhos mais largos que as coxas, os olhos opacos mirando o vazio. E os adultos, desesperados, se acotovelando ao redor de um panelão, na disputa por uma concha de sopa rala. Meu Deus, quanto horror! Meio milhão de pessoas, segundo a ONU, sucumbem à fome na Faixa de Gaza.
Alguém dirá que foi o Hamas quem começou. E é verdade. O grupo invadiu Israel, há quase dois anos, massacrando famílias, violentando mulheres, sequestrando crianças e incendiando casas com gente dentro. Nada pode ser mais covarde e brutal, só que o Hamas é exatamente isso: um bando terrorista que cultiva a barbárie, que atua fora da lei, fora da razão, fora de qualquer senso de humanidade. De bandidos, infelizmente, espera-se isso.
De um Estado democrático, não.
Ainda mais de um Estado que carrega, em sua fundação, a memória de um povo que fez da resistência um legado civilizatório. Espera-se dele o contrário: espera-se responsabilidade e compromisso com a vida de inocentes. É claro que reagir é um direito legítimo, mas, quando um governo responde à covardia com mais covardia, ele não se defende — ele se iguala. E, quando transforma punição coletiva em estratégia, ele não enfraquece o inimigo — ele fortalece o ódio.
Esse é o ponto central. O antissemitismo voltou a circular com força no Ocidente. Só no Brasil, desde 2022, as denúncias de agressões verbais e físicas contra judeus saltaram 350%, segundo a Confederação Israelita. Justamente nesse contexto, o governo brasileiro oficializou sua saída, na semana passada, da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto — o que não é apenas um erro diplomático, mas uma vergonha para um país que sempre se orgulhou do seu pluralismo.
O que ocorre, portanto, é uma confusão traiçoeira entre o povo judeu e o governo de Israel. O primeiro não pode ser responsabilizado pela tirania do segundo. Criticar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aliás, pode ser justamente uma forma de combater o antissemitismo. Porque a crítica delimita: isso não é judaísmo, não é memória do Holocausto, não são valores da tradição hebraica — é um governo, uma agenda de poder, uma escolha que inclusive renega uma história atravessada por injustiças.
Aquelas imagens insuportáveis, no fim das contas, não revelam apenas uma violência inaceitável contra os palestinos. Ao inflamar um ódio crescente ao redor do mundo, também funcionam como um perigoso combustível anti-Israel.