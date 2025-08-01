Paulo Germano

Paulo Germano

Jornalista e comunicador multimídia, PG é comentarista do Jornal do Almoço e apresentador dos programas Timeline, Gaúcha Mais e Supersábado na Rádio Gaúcha. Como colunista de Zero Hora, já venceu três vezes o Prêmio ARI de Jornalismo, promovido pela Associação Riograndense de Imprensa, na categoria crônica. Escreve sobre dilemas do mundo atual, conflitos da esfera pública e o cotidiano urbano de Porto Alegre.

Desumanidade
Opinião

O antissemitismo e a fome na Faixa de Gaza

Há uma confusão traiçoeira entre o povo judeu e o governo de Israel: o primeiro não pode responder pela tirania do segundo

Paulo Germano

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS