Paulo Germano

Paulo Germano

Jornalista e comunicador multimídia, PG é comentarista do Jornal do Almoço e apresentador dos programas Timeline, Gaúcha Mais e Supersábado na Rádio Gaúcha. Como colunista de Zero Hora, já venceu três vezes o Prêmio ARI de Jornalismo, promovido pela Associação Riograndense de Imprensa, na categoria crônica. Escreve sobre dilemas do mundo atual, conflitos da esfera pública e o cotidiano urbano de Porto Alegre.

Reforma infinita
Opinião

Como Porto Alegre gasta milhões para refazer o que já estava pronto

Da ciclovia da Ipiranga ao viaduto da Borges, obras caríssimas seriam desnecessárias se houvesse o básico: manutenção

Paulo Germano

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS