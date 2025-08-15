Como Porto Alegre gasta milhões para refazer o que já estava pronto

Ciclovia da Ipiranga: reforma poderia ter sido evitada Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um bordão recorrente no meio político diz que governo gosta é de inaugurar obra — fazer manutenção de obra, aí já perde a graça. Porque inaugurar é uma delícia: tem cerimônia, sai no jornal, alguém corta a fita com tesoura, todos aplaudem. Mas manter, conservar, cuidar, vistoriar, isso dá trabalho e não rende nem foto no Instagram.

A ciclovia da Ipiranga, por exemplo. O prazo para terminar a reforma já saltou para o final de 2026 — não se sabe exatamente quanto vai custar, porque cada trecho exige uma licitação diferente, mas calcula-se algo em torno de R$ 17 milhões. Jamais seria preciso gastar essa fortuna se, nos últimos anos, o governo municipal tivesse, de vez em quando, dado uma espiadinha na situação.

E não sou eu quem diz. Um estudo que a prefeitura contratou, no final de 2023, concluiu que os taludes do Arroio Dilúvio dificilmente desabariam se — adivinhem? — tivessem passado por uma inspeção periódica. Porque, nesse caso, teria sido fácil detectar a fragilidade da estrutura e fazer um reforço antes que a ciclovia desmoronasse.

Agora pegue o Anfiteatro Pôr do Sol, virado em uma montanha de entulho à beira do Guaíba.

Ou o Viaduto Otávio Rocha, atualmente em obras.

Ou a Usina do Gasômetro, fechada desde 2017.

Ou o Teatro de Câmara Túlio Piva, reaberto no ano passado após uma década interditado.

São todos equipamentos públicos que, após serem abandonados pela prefeitura, acabam exigindo obras caras e demoradas que seriam desnecessárias se houvesse manutenção regular. É um problema crônico da administração brasileira: inaugura-se com pompa, cria-se novas instalações, mas não se planeja um orçamento fixo, de longo prazo, para manter essas estruturas em pé. A mesma lógica vale para as escolas estaduais em ruínas.

E não é um vício exclusivo da atual gestão — trata-se de uma cultura entranhada na máquina estatal. A diferença é que, em outras cidades e Estados, já se adotam mecanismos legais para garantir o óbvio: que um governo jamais corte a fita de uma obra sem antes comprovar que haverá recursos para conservá-la. Essa certeza é fundamental.