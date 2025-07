Vídeo de mulher expondo traições do marido revela uma solidão desoladora

O vídeo mais popular dos últimos dias, em que uma mulher expõe as traições do marido diante da própria família, no interior do Rio Grande do Sul, revela não só uma tentativa de acerto de contas, mas também uma solidão desoladora. Natália não grita só para os familiares: ela grita para o mundo, porque talvez o mundo a escute mais do que os presentes naquela sala. Assista, abaixo, ao meu comentário no programa Timeline desta segunda-feira (14).