Platão explicou lulistas e bolsonaristas há 2,4 mil anos

A obra "O Mito da Caverna", de Enio Squeff. Reprodução / Ver Descrição

Um dos textos mais debatidos da história da humanidade, o Mito da Caverna não envelhece. Faz mais de dois milênios que Platão descreveu com espantosa precisão como funciona a ignorância humana — e como tanta gente escolhe ser prisioneira dela. De vez em quando, vale a pena relembrar.

Um grupo de pessoas, você sabe, nasceu e cresceu dentro de uma caverna escura, todos com braços, pernas e pescoços acorrentados. Era meio chato, porque só conseguiam olhar para o fundo da gruta. E ali, na parede de trás, eles viam as sombras projetadas por uma fogueira acesa lá fora. Ou seja, para aquela turma, as sombras eram a realidade: aquele mundinho minúsculo, limitado e fictício era, na cabeça dos presos, o mundo real.

Até que um deles escapou. Achou estranho no início, seus olhos doeram com tanta luz, mas logo se deslumbrou com a liberdade, a paisagem, as cores e as possibilidades da vida. Feliz com a descoberta, correu de volta para contar aos amigos. Mas, ao entrar na caverna de novo, foi a escuridão que afetou seus olhos. Todos acharam que o sujeito tinha ficado cego — e completamente louco, porque parecia falar sobre outro planeta. Solução: mataram o coitado. Vai que ele atraísse mais gente para fora da caverna. Todos acabariam doentes também? Não mesmo, tchau para ele.

Dois mil e quatrocentos anos depois, a gruta continua lotada. Há quem considere perfeitamente aceitável, por exemplo, Donald Trump nos presentear com uma guerra comercial, porque, se for para livrar Bolsonaro da cadeia, que se explodam a economia, o agro, os empregos e aquela conversa de Brasil acima de tudo. Também há quem julgue razoável a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) contratar maquiadores com dinheiro público, ou Janja enfileirar todo tipo de arroubo ególatra achando que a faixa também é dela.

O curioso é que os dois grupos juram enxergar tudo com clareza. Pensam que só o outro lado é cego, mas todos estão lá, hipnotizados por sombras que alimentam fantasias, ouvindo apenas o eco da própria bolha e prontos para apedrejar quem acender a luz — e a luz, é bom lembrar, não vem para impor verdades, mas para iluminar o que deveríamos ver.