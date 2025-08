As crianças esqueléticas da Faixa de Gaza

Todos sabemos que a guerra começou com um ataque covarde, brutal e injustificável do Hamas, que é um grupo terrorista. Como todo grupo terrorista, ele age fora das regras e fora de qualquer senso de humanidade. De bandidos se espera o pior. Mas, de um Estado democrático, não. O governo de Benjamin Netanyahu, ao impor fome como tática de guerra, extrapola o direito de se defender e, mais do que isso, acirra o antissemitismo ao redor do mundo. Assista, acima, ao meu comentário no programa Timeline.