A explosão da tadalafila e o medo masculino de falhar

Não por acaso, o Brasil alcançou o recorde de 64 milhões de caixas de tadalafila vendidas em um único ano . Em 2015, segundo a Anvisa, esse número mal passava dos 3 milhões — ou seja, a venda da pílula contra impotência cresceu 20 vezes em uma década . Para psiquiatras e urologistas, não é uma epidemia de disfunção erétil. É uma epidemia de pavor . Pavor de reprovar no teste do homem viril.

Aliás, quando um homem reconhece que é vulnerável, que pode falhar, ele não está apenas sendo honesto consigo mesmo. Está derrubando, por dentro, talvez o pilar mais robusto do patriarcado, que é o mito do macho invencível. Quer dizer: não dá para criticar a lógica do desempenho, do sexo como troféu, do cara que só pensa no próprio prazer e, ao mesmo tempo, cobrar que ele entre em campo a qualquer momento.