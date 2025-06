Só não teve golpe porque Bolsonaro foi incompetente

Bolsonaro já tinha me provocado essa sensação outras vezes, mas, nesta semana, ela se impôs de maneira mais nítida. Não foi a robustez da nossa democracia que impediu o golpe — foi a estupidez do golpista . E você não precisa ser contra ou a favor de Bolsonaro para concordar comigo. Trata-se de um raciocínio frio, isento, amparado estritamente nos fatos e na História.

Quando um líder com vocação autoritária conquista as massas, o caminho fica mais fácil: as instituições se encolhem, as Forças Armadas se curvam, o Congresso se acomoda, o Judiciário hesita. Ou seja, a legalidade se dobra diante da popularidade, e o que parecia inaceitável começa a soar inevitável.