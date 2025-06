"Choveu muito acima da média": o blá-blá-blá habitual de prefeitos e secretários

Choveu muito acima da média , eles repetem. Repare na entonação solene com que essa frase costuma ser dita. Prefeitos, secretários, diretores de autarquias e até o governador recorrem a ela como se anunciassem um maremoto, uma erupção vulcânica ou uma invasão alienígena. Como se a informação fosse suficiente para encerrar o assunto. Como se, diante dela, restasse a nós apenas a resignação silenciosa, a paciência com o inevitável e, claro, o reconhecimento público de que nossas autoridades não têm culpa alguma. Afinal, choveu muito acima da média.

Já no caso de Porto Alegre, a região no entorno da Arena sofre há décadas com alagamentos — e, de novo, não por conta das célebres chuvas acima da média, mas porque a prefeitura jamais tirou do papel as diretrizes que ela mesma traçou, lá em 2011. O plano diretor de drenagem prevê, desde aquela época, a ampliação da rede pluvial e a necessidade de dobrar a vazão da casa de bombas que atende o bairro Humaitá. Mas, num rigoroso cronograma de omissão, nem um metro de tubo foi feito em 14 anos.