Gabeira sobre sequestro de embaixador americano em 1969: "Foi um equívoco"

Quase seis décadas depois, Fernando Gabeira classificou como um erro o emblemático sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969. Gabeira participou da ação, organizada por militantes da luta armada, para pressionar a ditadura militar a libertar um grupo de presos políticos. Assista, acima, a um trecho da entrevista no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, em que o jornalista reflete sobre o episódio e revela um desfecho improvável: ele se tornou amigo da filha do embaixador.