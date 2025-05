As pegadinhas que insistem em aparecer nas concessões em Porto Alegre

Foi essa premissa que a Justiça considerou ao decidir que o Embarcadero, empreendimento de lazer e gastronomia no Cais Mauá, não pode mais impedir as pessoas de entrarem com comida e bebida. Se alguém quiser fazer um piquenique no gramado, com frutas e sanduíches que trouxe de casa, ou se quiser apenas caminhar à beira do Guaíba com a própria garrafinha de água mineral, isso é um direito. Não pode, num espaço público, me obrigarem a consumir só o que eles vendem.