"Popcorn and ice cream": inglês vacilante de Bolsonaro não é gafe, é estratégia

Quando anunciou que diria algumas palavras em inglês na manifestação deste domingo (6), na Avenida Paulista, Bolsonaro não falava com o mundo – falava com os seus. No vídeo abaixo, explico por que o tropeço linguístico não foi uma gafe, mas um gesto simbólico para reforçar sua imagem de "homem do povo" em confronto com as elites.