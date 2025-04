A primeira anistia feita para atacar, não para conciliar

Toda vez que o Brasil lidou com uma tentativa de golpe — ou com as marcas de um golpe bem-sucedido —, a resposta foi a mesma: o velho teatrinho da conciliação. Firmava-se um acordo silencioso entre as elites, os militares, parte da imprensa e do Judiciário, e assim o país perdoava os golpistas em nome da estabilidade institucional. Hora de "virar a página", costumavam dizer.