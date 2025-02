A esquerda e a direita

Pode-se dizer que a direita quer liberdade . Gosto dessa palavra. Um direitista entende que as pessoas são diferentes umas das outras e que, por isso, podem ter aspirações e metas diferentes. Sendo assim, todos devem ser livres para trilhar seus caminhos como quiserem – e é natural que alguns, por méritos próprios, acabem se destacando mais do que outros. O Estado não deve interferir nisso.

O problema da esquerda é que, se você institui a igualdade total, com o mesmo salário, as mesmas posses e a mesma riqueza para todo mundo, a tirania está instalada . Porque a liberdade desaparece: você não pode ser quem gostaria de ser, nem buscar o que gostaria de alcançar. Você é obrigado a ser igual a todos.

Eis que, no meio do caminho, surge o centro . Como a direita, o centro acredita na liberdade – inclusive econômica – e também no mérito. Mas, como a esquerda, ele entende que só existe liberdade se houver algum nível de igualdade. Afinal, como alguém será livre para escolher seu futuro se nasceu em um lar sem comida? Como alguém desenvolve seus méritos se largou os estudos para trabalhar?

O centro não é um muro entre esquerda e direita, mas uma ponte que liga as duas. É no centro que os governos mais eficientes do Ocidente se firmaram. Está na hora de entendermos: é do centro que o Brasil precisa na eleição de 2026.