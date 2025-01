Jesus do Bloco da Laje: podem achar grotesco, mas intolerância já é demais

Pode-se criticar, detestar, falar mal, achar grotesco, afrontoso ou desnecessário, mas onde está a intolerância religiosa que tantos apontam no Jesus do Bloco da Laje? Desde domingo (26), quando alguém registrou em vídeo a polêmica performance, chovem denúncias à polícia e ao Ministério Público pedindo providências contra o grupo. É uma histeria moralista. Entenda por que no comentário acima.