Depois de revitalizar a Praça Ernst Ludwig Herrmann , na zona norte de Porto Alegre, a construtora Melnick Even doou 20 bancas de exposição para a nova feira de artesanato que será instalada no local. Os quiosques foram confeccionados conforme padrão estabelecido pela prefeitura.

A feira será realizada todos os sábados, das 8h às 18h, com 20 artesãos selecionados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e quatro veículos de foodtruck. A primeira edição ocorre já no próximo dia 28. Ao fim de cada evento, os expositores vão guardar seus materiais em um depósito cedido pela prefeitura no Terminal Triângulo, junto à praça.