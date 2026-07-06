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Tarifaço foge à racionalidade econômica

Associações empresariais dos EUA se aliaram ao pleito do Brasil, demonstrando a falta de sentido nas sobretaxas

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