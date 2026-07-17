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Renegociação de dívidas dá um novo fôlego para o campo

Foi uma conquista sobretudo dos agricultores gaúchos, que deflagraram o movimento

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