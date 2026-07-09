Opinião da RBS

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Editorial
Opinião

Renegociação das dívidas rurais precisa ter definição rápida

Também é prioridade encontrar meios para que o mesmo cenário de frustração de safra e endividamento não se repita

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