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Editorial
Opinião

Reagir ao tarifaço não significa dar o troco na mesma moeda

A resposta brasileira deve ser refletida e combinar estratégias nas frentes interna e externa, com medidas de curto e longo prazo

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