Percalços e horizontes da agricultura familiar gaúcha

Dois levantamentos divulgados na semana passada dão a dimensão da importância e dos desafios da agricultura familiar no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que o trabalho exercido em pequenas propriedades gera 42% do Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária gaúcha, cerca de R$ 47 bilhões, esse misto de atividade econômica com modo de vida tem o futuro turvado pela falta de sucessão e pelas dificuldades para se viabilizar financeiramente. É preciso encontrar caminhos para dar novas perspectivas a esses mais de 360 mil estabelecimentos existentes no Estado.

A atividade está na base da organização de diversas cadeias que estão entre as mais importantes do Rio Grande do Sul

Um dado de uma pesquisa que constou no livro Agricultura Familiar em Transformação, lançado na quarta-feira, ilustra bem esse momento cercado de incertezas. Um levantamento com 662 produtores ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do RS (Fetraf-RS), de 34 municípios, concluiu que mais da metade dos entrevistados (53%) não tem a intenção de investir na propriedade nos próximos anos. É um sintoma claro do sentimento de que as melhorias não dariam retorno, talvez fruto das dificuldades atuais. O principal obstáculo apontado é o encarecimento dos insumos. Os eventos climáticos extremos e os preços não remuneratórios dos produtos que vendem também geram desânimo. São os fatores que levaram os produtores ao endividamento.

Mas, muito além de fatores conjunturais, as famílias que vivem, trabalham e empreendem no campo enfrentam a dúvida sobre quem tocará as propriedades no futuro. Dados apresentados pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) escancaram o problema do envelhecimento no campo e da falta de jovens dispostos a seguir nas propriedades. A opção tem sido o êxodo para as cidades. A partir dos dados do IBGE, a entidade demonstra que, da população rural do Estado, apenas 10% tem idade entre 25 e 35 anos e somente 2% está na faixa abaixo de 25 anos.

A agricultura familiar é um ativo econômico e social do RS. Está na base da organização de diversas cadeias que estão entre as mais importantes do Estado. Entre elas, a do fumo, a da suinocultura, a da avicultura e a da vitivinicultura. Sem esquecer da produção diversificada dos hortigranjeiros que chegam todos os dias às mesas da população urbana. A agricultura familiar é, ainda, cada vez mais reconhecida pela qualidade das agroindústrias, onde agrega valor ao que extrai da terra.

É natural que uma parcela de jovens opte por outros tipos de trabalho e é positivo que busque a cidade para avançar na escolaridade. Ainda assim, a manutenção dessa tendência indica que milhares de pequenas propriedades, em um futuro nem tão distante, podem parar de produzir alimentos por inviabilidade e por não terem quem trabalhe nelas. Convém analisar se políticas de crédito, de seguro rural, de capacitação e de assistência técnica para enfrentar os desafios das mudanças climáticas estão adequadas a essa nova realidade. Ao mesmo tempo, é preciso viabilizar melhor infraestrutura no meio rural e pensar em formas de proporcionar maior mecanização e investimento em tecnologia para que morar no campo volte a ser atrativo para os jovens, em termos remuneratórios e de qualidade de vida.











