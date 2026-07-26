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Percalços e horizontes da agricultura familiar gaúcha

Os que vivem, trabalham e empreendem no campo enfrentam a dúvida sobre quem tocará as propriedades no futuro

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