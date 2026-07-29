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Opinião

O clima também é hostil à saúde mental

Faz sentido que, com a recorrência de eventos extremos, o apoio psicossocial também integre o planejamento de adaptação

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