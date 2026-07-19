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O amparo do conhecimento é fundamental para o futuro do Estado

Pré-candidatos ao Piratini apoiam criação de comitê consultivo, envolvendo universidades, para embasar políticas públicas estratégicas no RS

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