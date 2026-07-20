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Investimento sacrificado para pagar dívida é sinal de mal-estar financeiro

Pesquisas captam um sentimento de frustração dos brasileiros com a própria condição financeira, a despeito de a economia interna demonstrar resiliência e o mercado de trabalho continuar forte

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