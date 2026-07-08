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Opinião

Impasse sobre taxa de licenciamento para veículos requer solução equilibrada

Há boas razões para justificar as posições em cada lado da contenda entre o Piratini e a Assembleia

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