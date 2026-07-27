Governos passam, relações entre nações ficam

Um presidente de país deveria saber que as relações entre as nações estão acima de simpatias ou antipatias pessoais e de afinidades políticas ou diferenças ideológicas. Ainda mais quando se trata de dois Estados vizinhos, com longo histórico de amizade estável, integrados, com fortes laços comerciais e inúmeros interesses comuns. O mandatário argentino, Javier Milei, rasgou o manual da civilidade diplomática ao visitar o Brasil, no sábado, e proferir insultos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Milei foi a São Paulo para participar da convenção do PL que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto. O resultado é a maior crise diplomática de que se tem notícia entre Brasil e Argentina em suas trajetórias republicanas.

Chega a hora da diplomacia profissional de Brasil e Argentina agir nos bastidores e restabelecer o bom nível do diálogo

No aspecto formal, o governo brasileiro reagiu de acordo com o protocolo. O Itamaraty convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para "transmitir a repulsa" às declarações do libertário e pedir explicações sobre o ocorrido. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador brasileiro na Argentina, Julio Bitelli, para voltar a Brasília para consultas. Na linguagem das relações internacionais, os gestos significam enorme irritação com a atitude de Milei.

De fato, os impropérios proferidos pelo presidente argentino são incompatíveis com a conduta esperada de quem ocupa um cargo de tamanha importância. O ponto central é a falta de respeito institucional, o que exigia uma resposta adequada. E essa resposta foi dada pelo Itamaraty. Chega a hora de o corpo diplomático profissional dos dois países agir nos bastidores, apagar o incêndio e restabelecer o bom nível do diálogo. Alimentar o bate-boca infantil anima as bases mais radicalizadas, à esquerda e à direita, de ambos os lados da fronteira, mas vai de encontro aos verdadeiros interesses de argentinos e brasileiros e da necessária colaboração mútua.

Foi contraproducente, nesse sentido, a postura do ministro da Fazenda, Dario Durigan, de também fazer ofensas pessoais a Milei. É momento de serenidade e de comportamento equilibrado, o que talvez não seja um atributo do presidente argentino. Basta lembrar que não foi a primeira vez que ele foi a outro país distribuir descortesias. Em 2024, em Madri, atacou a esposa do premier espanhol, gerando outra tensão diplomática. Assim, espera-se das autoridades públicas brasileiras responsabilidade para arrefecer uma crise que, por certo, é potencializada pelo momento pré-eleitoral.

A própria presença de Milei no evento de homologação da candidatura de Flávio Bolsonaro já seria questionável, por parecer uma intromissão em assuntos internos do Brasil. Mas cumpre lembrar que, no ano passado, com autorização judicial, Lula visitou a ex-presidente Cristina Kirchner em prisão domiciliar, condenada por corrupção, e depois se deixou fotografar segurando um cartaz com os dizeres "Cristina libre", o que também pode ser considerado um desrespeito às instituições do país vizinho.

É recomendável, neste momento, lembrar que governos passam e as relações entre países ficam.















