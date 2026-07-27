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Governos passam, relações entre nações ficam

O mandatário argentino, Javier Milei, rasgou o manual da civilidade diplomática

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