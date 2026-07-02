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Enganar pacientes demonstra uma ganância sem limites

Dois dias após a Operação Placebo, comissão do Senado chancelou aumento de  penas para a falsificação de remédios oncológicos

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