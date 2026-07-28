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Editorial
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É tempo de desatar os nós que amarram o desenvolvimento do Estado

Entre 2002 e 2023, o PIB gaúcho avançou 34%, ante 58% da média nacional e 55% do Paraná e 65% de Santa Catarina

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