É tempo de desatar os nós que amarram o desenvolvimento do Estado

O primeiro capítulo da série Estudos em Crescimento Econômico e Produtividade, do Instituto Fecomércio de Pesquisa (Ifep-RS), escancara com números o quanto o Rio Grande do Sul ficou para trás nas últimas duas décadas, com um desempenho inferior à média nacional e abaixo dos vizinhos Santa Catarina e Paraná. Os principais achados foram publicados na edição de segunda-feira de Zero Hora. O dado mais ilustrativo mostra que, entre 2002 e 2023, o PIB gaúcho avançou 34%, ante 58% da média nacional e 55% do Paraná e 65% de Santa Catarina. O Estado teve o pior desempenho entre todas as unidades da federação.

Há causas estruturais por trás da perda de dinamismo que podem ser revertidas com a mobilização da sociedade gaúcha

Essa constatação pode causar certo impacto, mas não exatamente surpresa. Quem acompanha a evolução e os entraves da economia gaúcha ao longo do tempo e há muito alerta para os fatores que atravancam o desenvolvimento do RS já tinha noção da comparação desfavorável. Mas as conclusões do trabalho do Ifep-RS, que ainda vai aprofundar a sua investigação, não podem gerar somente reflexão. Os principais nós apontados são bastante conhecidos. O tempo é de agir para desatá-los.

É verdade que, nesse período analisado, o RS foi assolado por estiagens severas, que legaram grandes perdas de produção de grãos e de PIB. Mas há causas estruturais por trás da perda de dinamismo que podem ser revertidas com a mobilização da sociedade gaúcha, ainda que os resultados demorem um pouco para aparecer. O principal ponto é o da produtividade do trabalho, que mede o valor adicionado gerado por indivíduo ou por hora trabalhada. No período analisado, enquanto esse indicador avançou 0,65% ao ano, no país chegou a 0,94%. E é relevante ressaltar que a performance brasileira já é considerada muito abaixo da média global.

Com o envelhecimento da população e a iminente redução do número de habitantes no RS, cada trabalhador precisa ser capaz de produzir mais, em menos tempo. Isso é possível por incorporação de tecnologia, mas é especialmente assegurado por um melhor nível educacional do capital humano. É imperativo o Estado dar um salto no aprendizado na rede pública, que atende a esmagadora maioria das crianças e adolescentes gaúchos. Chega a hora de os vários programas anunciados começarem a apresentar resultados consistentes.

A qualidade da infraestrutura, essencial para a competitividade, é outro elemento vital. O panorama atual é preocupante. A duplicação de rodovias importantes se arrasta. Concessões enfrentam resistências e o poder público estadual tem reduzida capacidade de investir. O modal ferroviário, também estratégico, vive um impasse sem solução rápida à vista. Mas esmorecer não é uma opção.

Não menos decisiva é a questão do ambiente de negócios. Ainda se faz sentir uma cultura de interposição de obstáculos ao empreendedorismo, em especial aos grandes projetos. É ilustrativo o imbróglio que põe em dúvida o investimento de R$ 27 bilhões da CMPC, o maior aporte produtivo já previsto para o RS.

Os desafios são significativos e põem os gaúchos diante de uma encruzilhada. Espera-se que a escolha seja a de superar diferenças e de soltar as amarras que freiam o Estado na corrida pela retomada do protagonismo econômico e do desenvolvimento social.















