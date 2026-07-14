Opinião da RBS

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Editorial
Opinião

É oportuna a mobilização do TRE-RS pela valorização do voto

As estatísticas expõem uma tendência paulatina de crescimento da abstenção no país desde meados dos anos 2000

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