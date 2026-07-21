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Compromisso de disputa leal por votos deve ser demonstrado na prática

Deve ser saudada a iniciativa do TRE-RS de reunir os partidos políticos para assinar um documento em que se comprometem a fazer uma campanha limpa

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