Ajuste fiscal para 2027 é pauta incontornável na campanha ao Planalto

Com a dívida pública do país no maior nível dos últimos cinco anos e subindo, é inadiável implementar um ajuste fiscal robusto a partir de 2027 para conter a trajetória insustentável dos gastos. Será inescapável para o futuro governo, seja ele de Luiz Inácio Lula da Silva, em um novo mandato, seja de qualquer outro nome da oposição.

Causa preocupação que o tema, até agora, tenha sido abordado somente de forma superficial

Causa preocupação que o tema, até agora, tenha sido abordado somente de forma superficial, mesmo pelos candidatos que querem desalojar o petista do Planalto. Aguarda-se que, nas próximas semanas, com o início oficial da campanha, as propostas para o controle das contas surjam e sejam consistentes e críveis. Caso contrário, as empresas e as famílias brasileiras continuarão a padecer com um juro sufocante que só produz endividamento e inadimplência. O Banco Central (BC) acabará forçado a manter a Selic em patamar elevado para segurar a inflação.

Os números atestam a situação delicada. Em junho, a dívida pública federal cresceu 2,6% ante maio, em torno de R$ 240 bilhões, e chegou a R$ 9,27 trilhões. O indicador demonstra o endividamento do Tesouro para financiar o déficit do governo. Em maio, conforme o BC, a dívida bruta do governo geral – que também inclui Estados e municípios – avançou para 81,1% do PIB, nível elevado para um emergente e avanço de 0,9 ponto percentual sobre o mês anterior. Em janeiro, estava em 78,7%. O Tesouro projeta que a trajetória de alta seguirá até 2029, quando atingiria 87,9%.

O arcabouço fiscal adotado pelo governo Lula carece de credibilidade. Para respeitá-lo formalmente, o Planalto optou por excluir uma série de gastos do cálculo. Um autoengano. Na vida real, os gastos seguem em alta. Apenas o pacote de bondades eleitorais prevê R$ 190 bilhões. Desse total, R$ 118 bilhões ficaram fora do teto da regra, conforme cálculos do economista Marcos Mendes, um dos maiores especialistas em contas públicas do país.

Noticia-se que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, procurou interlocutores de grandes bancos para sinalizar que, em um eventual novo governo, o limite de crescimento dos gastos da inflação não seria mais de 2,5%, mas entre 1,5% e 2%. É insuficiente para o tamanho do desafio, potencializado pelo crescimento das despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários e programas sociais, indexados ao aumento do salário mínimo, e em meio a um orçamento cada ano mais engessado. E nem sequer é um compromisso de campanha.

Na oposição, o candidato mais bem posicionado nas pesquisas, Flávio Bolsonaro, fala em "tesouraço" nos gastos, mas até aqui é bastante genérico em suas ideias. A economista Daniella Marques, coordenadora de propostas do senador do PL para a área, cita redução de despesas e controle da dívida, porém tampouco exibe detalhes. Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) também vão na linha da responsabilidade fiscal, mas têm propostas ainda abstratas ou politicamente de difícil implementação.

Não se espera que, pela pouca popularidade do tema, os candidatos propagandeiem como cortarão gastos, em especial os sociais. Mas a sustentabilidade das contas públicas é um tema incontornável e os postulantes à Presidência têm o dever de ser transparentes com os eleitores.



















