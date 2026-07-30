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Ajuste fiscal para 2027 é pauta incontornável na campanha ao Planalto

Caso contrário, empresas e famílias continuarão a padecer com um juro sufocante que só produz endividamento e inadimplência

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