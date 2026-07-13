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A farra das emendas, agora com padrinhos clandestinos

Não há pudor em usar recursos públicos por conveniências meramente pessoais e eleitoreiras

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