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Editorial
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A farra das bondades com o chapéu alheio

O próximo governo terá que tomar decisões difíceis e os sacrifícios terão de ser compartilhados pelos demais poderes

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