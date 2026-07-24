A escalada preocupante dos estelionatos 

Não há brasileiro com posse de um telefone celular que não perceba, talvez diariamente, tentativas de golpes de toda ordem. Chegam por ligações de números desconhecidos, mensagens em aplicativos de conversas, SMS e redes sociais. Os estelionatos, impulsionados pela digitalização financeira e das atividades cotidianas, tornaram-se uma praga. Seguem a crescer, mesmo com a maior conscientização da população. O país tarda em encontrar estratégias mais eficientes de contenção desse delito, que se tornou o principal crime patrimonial no Brasil. Mesmo sem violência física, também deixa traumas e grandes perdas materiais.

O quadro se agrava com a constatação de que as grandes facções cada vez mais investem neste segmento criminoso

As informações compiladas no 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira, demonstram a gravidade da situação. Não apenas pelas estatísticas. As conclusões demonstram a maior organização dos golpistas. Os registros de estelionatos cresceram 429,8% de 2018 a 2025. No ano passado, foram 2.261.055 queixas formalizadas, alta de 3% sobre 2024. É o equivalente a 258 casos por hora. Mas o próprio Anuário, de responsabilidade do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSB), atesta uma brutal subnotificação.

O crescimento dos golpes ocorre em sentido inverso de outros crimes, como furtos e roubos, em queda. A tendência segue a mudança de hábitos da população. Os delinquentes adaptaram-se rapidamente. Preocupa ainda mais a constatação de que a epidemia de fraudes não é fruto de ações de criminosos dispersos. O FBSP mostra evidências de organizações que se estruturam de forma sofisticada, com divisões de tarefas, metas de faturamento e uso de infraestrutura tecnológica que permite dar escala às tentativas de golpe.

O quadro se agrava com a constatação de que as grandes facções cada vez mais investem neste segmento criminoso, que garante arrecadação alta, sem o perigo de se envolverem em confronto com a polícia enquanto agem, ao contrário do que ocorre com roubos e tráfico. A relação entre o risco e o benefício torna os golpes atraentes. Enquanto mais de 2,2 milhões de casos foram registrados no país no ano passado, os Ministérios Públicos estaduais instauraram apenas 63,7 mil ações penais e só 4,8 mil pessoas foram presas.

Trata-se de um crime que não se resolve com polícia nas ruas ou aquisição de viaturas e armas. O combate passa por aperfeiçoamentos legislativos e por uma maior capacidade investigativa, o que depende de instrumentos tecnológicos e capacitação.

Há experiências internacionais com resultados promissores. O Brasil poderia olhar para esses exemplos. Segundo o FBSP, Singapura foi o primeiro país a encontrar uma fórmula que levou à queda de casos. Foi criado um centro operacional onde atuam policiais e representantes de bancos e de plataformas digitais, que agem com rapidez a cada denúncia, bloqueando a consumação do golpe. A parte que falha é responsabilizada. A Austrália é outro modelo. Além de uma estrutura integrada, concebeu um marco legal que elevou os deveres das redes sociais e buscadores. A mensagem é clara. É preciso responsabilizar quem se omite e permite ser meio para os golpes chegarem até as potenciais vítimas.











