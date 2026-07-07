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Editorial
Opinião

A democracia e a responsabilidade dos vencidos

Em regimes saudáveis, os derrotados aceitam o resultado, se reorganizam, fazem oposição firme e esperam a eleição seguinte

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