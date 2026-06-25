Venezuelanos precisam de ajuda da comunidade internacional

O povo venezuelano precisa que toda a solidariedade internacional manifestada nas últimas horas se converta em ajuda efetiva. Os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o país na quarta-feira deixaram um rastro colossal de destruição e o prognóstico de mortes na casa dos milhares. As cenas que mostram prédios reduzidos a escombros e a população das áreas mais atingidas atônita e desesperada na busca por familiares são impressionantes. Até o início da noite desta quinta-feira (25), contavam-se 188 mortos e 1,5 mil feridos. Extraoficialmente, seriam mais de 40 mil desaparecidos.

Era previsível que o poder público local não teria condições de dar uma pronta resposta à altura da hecatombe

A crise política, institucional, econômica e social em que a Venezuela vive, gerada por mais de duas décadas e meia de Hugo Chávez e Nicolás Maduro no poder, agrava a tragédia. Catástrofes como as causadas por terremotos têm maior potencial mortífero e destruidor quando ocorrem em países empobrecidos, onde a infraestrutura é precária e as construções não são projetadas para suportar abalos sísmicos. Apesar de o terremoto duplo de quarta-feira ter sido o mais violento em mais de um século, fenômenos do gênero, embora não tão intensos, são relativamente comuns na região, pelo fato de a costa do país ficar no limite entre placas tectônicas.

Era previsível que o poder público local não teria condições de dar uma pronta resposta à altura da hecatombe. A Venezuela atravessa anos de escassez de alimentos e de medicamentos. Os serviços de saúde se deterioraram. Não há equipamentos ou socorristas suficientes para dar conta das buscas em prédios destruídos para resgatar sobreviventes ou recuperar corpos e prestar os cuidados básicos à população. Inexistem condições internas de prover a ajuda humanitária necessária.

Dezenas de países se manifestaram prometendo auxílio no que fosse preciso, inclusive o Brasil. O mesmo fizeram os EUA. O imperativo moral norte-americano de contribuir é neste momento ainda maior, tanto por ser a nação mais rica da região quanto pela recente intervenção na Venezuela. Sob as ordens de Donald Trump, os EUA capturaram o ditador Maduro em Caracas e hoje tutelam o Palácio de Miraflores. "Estamos ganhando muito dinheiro com a Venezuela", disse Donald Trump em discurso na terça-feira, referindo-se ao petróleo do país. O secretário de Estado, Marco Rubio, comprometeu-se a enviar equipes para reforçar as operações de emergência e a avaliar ações de médio e longo prazo, como a recuperação da infraestrutura.

A Venezuela já enfrentava o desafio de tentar reerguer a economia e a institucionalidade e de voltar a ser uma democracia. A tarefa será mais árdua pela necessidade de reconstrução material. Não conseguirá sem apoio externo. A partir de tragédias comparáveis, o Serviço Geológico dos EUA estimou que o prejuízo pode chegar a 7% do PIB do país. Deixada à própria sorte, a Venezuela pode se desintegrar ainda mais, aumentando o êxodo populacional, hoje de mais de 8,6 milhões de refugiados ou imigrantes. Um destino certo seria o Brasil, onde vivem mais de 270 mil venezuelanos, número que cresceu quase cem vezes entre 2010 e 2022, conforme o IBGE. Destes, aproximadamente 36 mil estão hoje no Rio Grande do Sul, por certo aflitos à espera de notícias de familiares e amigos. _







