Uma lavoura promissora para o Estado e que cresce no embalo do avanço dos biocombustíveis

À primeira vista, não parecem animadoras as perspectivas para a safra de inverno no Rio Grande do Sul. Mas há uma novidade alentadora que pode indicar o avanço de uma nova alternativa mais rentável, na esteira da tendência de crescimento do uso de biocombustíveis, não apenas no Brasil.

De acordo com estimativa da Emater conhecida na segunda-feira, a área plantada com todas as culturas nesta estação será de 1,57 milhão de hectares, a menor dos últimos cinco anos. A produção de grãos seria de apenas 3,7 milhões de toneladas, também a mais tímida nesse período. Além das dificuldades financeiras atravessadas pelos agricultores, pesa o mau momento do trigo, com preços em baixa. A principal lavoura de inverno do Estado deve ocupar 814 mil hectares, tombo de 30% ante 2025. O horizonte com El Niño traz nuvens mais carregadas. O fenômeno climático, pelo excesso de chuva na primavera, é sinônimo de perda da qualidade dos grãos e favorece doenças nas plantas.

A extensão cultivada no RS chegará a 353 mil hectares, 102% acima de 2025

Na contramão do pouco entusiasmo com o trigo, salta aos olhos o aumento do interesse dos agricultores gaúchos pela canola, oleaginosa que desperta a atenção de quem viaja pelo Interior por pintar a paisagem de amarelo durante a florada. A extensão cultivada chegará a 353 mil hectares, 102% acima de 2025. O volume de produção esperado também dobra, chegando a 572 mil toneladas.

O RS já era o principal produtor nacional de canola e a maior adesão à cultura, já apelidada de soja de inverno, tem diversas razões. Em primeiro lugar, a expectativa de melhor retorno financeiro, em especial na comparação com o trigo. Diante de um cenário promissor para os biocombustíveis, surgem unidades industriais voltadas ao processamento do grão para a extração de óleo. No ano passado, em São Luiz Gonzaga, foi inaugurada a primeira planta exclusivamente dedicada à canola no país, parceria entre as empresas Camera e Celena. A 3tentos, outra companhia tradicional do setor, também iniciou no final de 2025 o processamento em Ijuí.

A demanda faz com que muitos produtores consigam plantar com o preço de venda travado. Nos últimos anos, também surgiram variedades mais adaptadas às condições do Estado e maquinário adequado à cultura. Além do processamento interno, abre-se a possibilidade de exportação, o que amplia as alternativas comerciais.

A recente guerra no Oriente Médio, que levou à disparada dos preços do petróleo, ampliou o interesse global por combustíveis verdes e aumentou a percepção da necessidade de acelerar a transição energética. No Brasil, o programa Combustível do Futuro, transformado em lei em 2024, prevê a ampliação gradual da adição de biodiesel no diesel de origem fóssil, até chegar a 20% em 2030. Hoje, está em 15%. A canola também é considerada promissora como matéria-prima para o Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês), que começará a entrar em uso a partir do próximo ano.

Os números da cultura ainda são pequenos na comparação com outras lavouras. Mas, em meio a um quadro de endividamento e preços baixos da maioria dos grãos, a canola pode se consolidar como alternativa rentável, capaz de ajudar os agricultores gaúchos a superarem a crise no campo. E ainda contribuir para o Estado tirar maior proveito do impulso global previsto para os biocombustíveis.



