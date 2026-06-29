Opinião da RBS

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Editorial
Opinião

Resposta a surto de execuções tem de ser contudente

É preciso demonstrar que não há a menor hipótese de o poder público tolerar que possa voltar a ocorrer algo minimamente parecido com o que foi observado notadamente em 2016 e 2017

Zero Hora

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