Opinião da RBS

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Opinião

Qualificação das malhas rodoviária e ferroviária está mais incerta e distante

O alto custo logístico afeta as empresas locais e limita a capacidade de atrair investimentos

Zero Hora

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