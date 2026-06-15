Prevenção de feminicídios passa pela conscientização masculina

O crescimento do número de feminicídios no ano passado no Estado e a continuidade do aumento de casos em 2026 mostram que todo o empenho para combater a violência contra a mulher e proteger quem está em risco não tem sido suficiente. São, até agora, 39 assassinatos por razão de gênero neste ano no Rio Grande do Sul. Até maio foram 36, ante 30 no acumulado dos mesmos meses de 2025. Fica evidente que é preciso lançar mão de novas estratégias.

Torna-se imprescindível educar as novas gerações para que os meninos de hoje não se transformem em homens adultos que reproduzam conceitos e comportamentos machistas

É consenso que, de forma estrutural, é um crime cujo enfrentamento depende da conscientização dos próprios homens. Torna-se imprescindível educar as novas gerações para que os meninos de hoje não se transformem em homens adultos que reproduzam conceitos e comportamentos machistas, como o sentimento de posse sobre a mulher. Mas, diante do recrudescimento da violência doméstica, é preciso também buscar intervenções que surtam efeito imediato. Sabe-se que, em muitos casos, sujeitos truculentos nem sequer se reconhecem como agressores.

Nesse sentido, são meritórias as iniciativas que buscam dar atenção a homens que têm propensão a esse tipo de agressividade ou já cometeram atos violentos contra mulheres. Foi sancionada neste mês lei aprovada na Assembleia que cria o Serviço Estadual Linha Calma. Trata-se de uma linha telefônica, cujo número ainda será criado e divulgado, para a escuta e a orientação a homens que se compreendam como envolvidos em uma situação emocional que pode ter desfechos graves. Mas, além da procura voluntária, poderá atender indivíduos encaminhados por determinação judicial, também com o espírito de prevenir a repetição de violências.

A nova ferramenta deve ser colocada em operação pelo governo gaúcho antes do final do ano. Funcionará 24 horas por dia, com atendimento humanizado prestado por psicólogos e assistentes sociais. Vai ser garantido o anonimato, a não ser em casos que exijam encaminhamento a outro tipo de serviço. Será necessária ampla divulgação do Linha Calma, para que as informações sobre o programa cheguem ao maior número possível de homens e torne-se um mecanismo com resultados efetivos, ajudando a evitar comportamentos agressivos ou até feminicídios.

Uma das providências do Linha Calma poderá ser encaminhar atendidos para grupos reflexivos, como o que a Polícia Civil gaúcha deve iniciar no próximo mês na Capital. O Projeto Despertar terá apoio da prefeitura, que disponibilizará uma psicóloga, e da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado (OAB-RS). A proposta é conscientizar os homens sobre as consequências de cometer crimes desse gênero e ajudar na reflexão sobre atitudes machistas, com a finalidade de mudança de cultura comportamental. São propósitos semelhantes aos dos grupos reflexivos do Projeto Borboleta, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Em 15 anos, a iniciativa atendeu cerca de mil homens. A taxa de reincidência dos participantes é de cerca de 7%, considerada baixa.

Como a grande causa dos feminicídios é o comportamento masculino, faz todo o sentido adotar iniciativas que busquem conscientizar os homens, como forma de prevenir ou cessar ciclos de violência, evitando tragédias e todas as suas consequências.











