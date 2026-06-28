O bem-vindo recuo no abandono escolar

O abandono e a evasão escolar, em especial após a pandemia, tornaram-se um dos maiores desafios da educação no Rio Grande do Sul. As maiores preocupações concentraram-se no Ensino Médio, por ter taxas mais expressivas. O Estado também apresentava níveis de desistência de frequentar a sala de aula bem superiores aos nacionais. Os números mais recentes indicam que os esforços parecem ter dado bons resultados, embora ainda seja preciso analisar com maior profundidade as informações para se chegar a conclusões mais definitivas sobre as razões da melhora dos indicadores.

Também é primordial começar a avançar de forma robusta na aprendizagem

Conforme os dados do Censo Escolar de 2025, conhecidos na sexta-feira, a taxa de abandono no Ensino Médio da rede pública no Estado foi de 2,6%. O abandono ocorre quando um aluno deixa de frequentar as aulas ao longo do ano letivo, enquanto a evasão se refere a estudantes que não voltam à escola no ano seguinte. Em 2023, era de 8,9%. No ano retrasado, caiu para 5,2%. Em 2023, a taxa gaúcha era quase três vezes superior à brasileira. Agora, com a do país em 2,5%, ficaram semelhantes.

Um dos principais motivos a levar o jovem a abandonar o Ensino Médio é a necessidade de trabalhar precocemente para auxiliar no orçamento familiar. Foi por essa constatação que os governos do Estado e federal lançaram mão nos últimos anos de programas de auxílio financeiro a alunos em situação de vulnerabilidade social, para incentivar a conclusão dos estudos.

O Piratini criou, ainda em 2021, o Todo Jovem na Escola. Hoje, beneficia mais de 80 mil estudantes. Prevê R$ 150 mensais para matriculados no Ensino Médio regular e na Educação de Jovens e Adultos e R$ 225 para quem está em escolas de tempo integral ou em cursos técnicos integrados, além de auxílio para compra de material, valor extra por aprovação e prêmios por desempenho. Com o mesmo propósito, o governo federal deu início, em 2024, ao programa Pé-de-Meia, que basicamente garante R$ 200 por mês mais R$ 1 mil a cada ano concluído. O valor anual só pode ser retirado após a formatura no Médio. Um mesmo estudante pode ser favorecido pelas duas iniciativas. Ambas foram aprovadas pelos respectivos Legislativos e são agora ferramentas de Estado.

Merece registro, ainda, a Política de Proteção à Trajetória do Estudante, apresentada em maio do ano passado pelo Piratini. Com o uso de inteligência artificial, identifica alunos em situação de risco, para que passem a ser acompanhados de perto. As ações previstas incluem diálogo com a família, acolhimento e identificação de problemas de aprendizagem, entre outras medidas, para reter o estudante e levá-lo a concluir a jornada escolar.

Ainda que não exista a comprovação por estudos de fôlego de que os programas de bolsa estão diretamente relacionados à queda do abandono, é plausível que essa relação exista. De qualquer forma, a permanência de mais estudantes nas salas de aula, em especial no Rio Grande do Sul, é esperança de futuro melhor. Jovens que deixam a escola têm a vida profissional prejudicada. Tendem a perpetuar o ciclo da pobreza. Por outro lado, ter capital humano mais bem formado e produtivo é essencial para a competitividade da economia gaúcha. Para isso, também é primordial começar a avançar de forma robusta na aprendizagem.















