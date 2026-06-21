Inverno exige políticas públicas

O começo do inverno, ontem, aprofunda uma disparidade social no Rio Grande do Sul e redobra a exigência de atenção a um problema cada vez mais comum nas cidades gaúchas. Enquanto parte da sociedade desfruta os atrativos típicos do frio, que movimentam parte importante da economia em regiões como a Serra, outra parcela, desamparada, sofre na pele os efeitos do clima gélido. Dados recentes mostram que a população vivendo nas ruas cresce em um ritmo alarmante.

Um levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, revela que esse contingente saltou 142,5% em cinco anos no Estado e somou, em 2026, 17,5 mil pessoas. Os números se baseiam nos registros do Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal, e são classificados como “críticos” pelo relatório. Porto Alegre experimentou um crescimento ainda mais galopante: 253% a mais em meia década.

Embora uma fração dessa disparada possa ser atribuída ao fortalecimento do CadÚnico, que ampliou os registros oficiais, a quantidade de homens, mulheres e crianças em vias e praças se explica também pela insuficiência histórica de políticas públicas, pela precarização das condições de vida após a pandemia de covid-19 e por fenômenos climáticos extremos como a enchente de 2024.

As campanhas do agasalho, tradicionalmente lançadas pelas gestões estadual e municipais, são uma excelente oportunidade para os gaúchos reafirmarem sua propensão à solidariedade e amenizarem o impacto do clima severo sobre os desassistidos. A doação de calçados, cobertores e roupas é um alento para quem costuma ter apenas o céu acima de si e uma das mais acalentadas tradições gaúchas de inverno.

É preciso que todas as esferas de governo se dediquem, com urgência, à busca de soluções estruturais para reduzir o número de pessoas ao relento

Neste ano, a campanha do governo estadual, chamada Aquece RS, tem como foco a arrecadação de cobertores, mantas, lençóis e toalhas de banho. Por mais meritório que seja esse tipo de iniciativa, é preciso que todas as esferas de governo se dediquem, com urgência, à busca de soluções estruturais para reduzir o número de pessoas ao relento.

O Piratini argumenta que a responsabilidade direta pela proteção social dessa população é das prefeituras, e informa ter destinado R$ 244 milhões a fundos municipais de assistência, além de manter o programa RS Social Recomeço para implantar unidades de moradia transitória. A prefeitura da Capital finaliza um censo da população em situação de rua, o que permitirá orientar de forma mais precisa as políticas públicas do setor.