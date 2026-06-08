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Editorial
Opinião

Impasse com a UE sobre exportação de carnes deve servir de lição

É preocupante que o Brasil tenha ficado de fora de uma lista que contém dezenas de outros países por falhas que não têm a origem suficientemente claras

Zero Hora

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