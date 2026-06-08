Impasse com a UE sobre exportação de carnes deve servir de lição

A União Europeia (UE) oficializou na sexta-feira a exclusão do Brasil da lista de países que atendem às regras do bloco sobre uso de antimicrobianos na produção de proteína animal. Com isso, as exportações de carne bovina, de frango, peixe e mel ficam proibidas a partir de 3 de setembro. A informação foi anunciada no dia 12 de maio. Ou seja, em quase um mês as autoridades brasileiras não conseguiram convencer a UE, com argumentos diplomáticos ou técnicos, a rever a sua posição. Estima-se que, caso o veto seja mantido, o Brasil perderia cerca de US$ 1,8 bilhão em vendas anuais. Mas os prejuízos podem ser potencialmente maiores devido aos danos reputacionais. A UE, afinal, é referência internacional em termos de normas de qualidade sobre importação de alimentos.

O avanço sanitário tem sido um trunfo e ajudou o país a se tornar o maior exportador de carne bovina e de frango

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (8), o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, reiterou que o setor produtivo cumpre as exigências da UE e não é esse o ponto questionado pelo bloco. A questão central é o Ministério da Agricultura atestar a conformidade, por meio de fiscalização. Como se fosse uma camada extra de segurança. Aguarda-se que, em breve, em colaboração com o setor privado o governo federal consiga demonstrar esse controle. Ou então, com negociação política, obtenha um prazo mais elástico.

Mas é preocupante que o Brasil tenha ficado de fora de uma lista que contém dezenas de outros países por falhas que não têm a origem suficientemente claras. Ao menos desde outubro de 2024, segundo o jornal Folha de S.Paulo, o governo tinha conhecimento sobre a data-limite de 3 de setembro de 2026. E as diretrizes europeias sobre antimicrobianos já eram conhecidas antes disso. São medicamentos utilizados para tratar e prevenir infecções e as leis do bloco proíbem o uso desses produtos para acelerar o crescimento dos animais.

O avanço sanitário tem sido um trunfo do Brasil na conquista de mercados. Junto à competitividade no campo e nas indústrias, foi uma evolução que ajudou o país a se tornar o maior exportador de carne bovina e de frango. Essa posição, naturalmente, gera reações protecionistas em países onde a agropecuária sobrevive com pesados subsídios, como é o caso de nações da Europa. O acordo UE-Mercosul de livre comércio amplia as possibilidades de vendas do Brasil. Mas também aguça a busca por salvaguardas. Embora o veto da UE tenha base técnica, o componente protecionista é indisfarçável.

A liderança global em proteína animal faz o Brasil ser alvo de medidas de proteção de mercado, ainda que disfarçadas. O episódio em curso serve de lição, para evitar problemas semelhantes no futuro. É preciso redobrar os cuidados com o cumprimento de normas sanitárias e oferecer garantias de que as regras de diferentes países e blocos são seguidas, sob pena de interrupção dos negócios. Exportar mais e mais significa ganhar escala, o que se reflete em custo unitário menor e possibilidade de preços mais módicos no longo prazo também para o consumidor doméstico. A sanidade, por sua vez, garante uma qualidade que acaba beneficiando também o mercado interno.