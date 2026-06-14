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Gastança pré-eleitoral coloca ciclo de alívio no juro em risco

 Trata-se de um cenário doloroso para a saúde financeira das empresas e das famílias

Zero Hora

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