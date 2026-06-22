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Fuga pela porta da frente de penitenciária precisa ser esclarecida

Episódio indica que convém revisar protocolos e reforçar segurança dos sistemas tecnológicos

Zero Hora

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