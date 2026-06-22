Fuga pela porta da frente de penitenciária precisa ser esclarecida

Precisam ser totalmente esclarecidas as circunstâncias da fuga de um detento integrante de uma facção criminosa gaúcha que deixou a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC) possivelmente no dia 27 de maio, mas teve a ausência notada apenas no dia 1º de junho. O homem, indiciado por 10 homicídios, o que atesta a sua periculosidade, ao que parece saiu tranquilamente pela porta da frente da casa prisional, graças a um alvará de soltura forjado. A demora para detectar o sumiço deveu-se também à inserção falsa no Sistema de Gerenciamento das Informações Penitenciárias (Infopen) de uma liberação para atendimento hospitalar.

Há outros pontos a serem elucidados, como a possibilidade de mais pessoas terem participado da trama

Em entrevista ao repórter Humberto Trezzi, o secretário estadual de Sistemas Penal e Educativo, Cesar Kurtz, deu indicações de que as investigações sobre o caso estão em um bom caminho. Um policial penal com 15 anos de carreira foi afastado temporariamente por 60 dias, período que pode ser prorrogado. Ele é suspeito de ser o autor da dupla fraude, possivelmente com o uso até de ferramentas de inteligência artificial (IA). Na data da fuga, ele estava de plantão na penitenciária e seria o responsável por fazer a checagem de documentos do gênero, para evitar exatamente o que ocorreu.

Há outros pontos a serem elucidados, como a possibilidade de mais pessoas terem participado da trama. E é preciso também descobrir quais as vantagens ou motivos teriam levado esse servidor a se corromper e a arriscar a carreira, bem como a possibilidade de uma condenação, para ajudar na fuga do criminoso. Do ponto de vista do fugitivo, a operação foi engenhosa. Chama atenção pelo uso de uma artimanha que levou sua ausência a não ser notada imediatamente. O secretário a definiu como "cuidadosamente planejada". Mas acessos a bancos de dados e sistemas costumam deixar rastros. As pistas sobre autoria da fraude, se foi realmente interna, seriam percebidas sem grandes dificuldades e com o cruzamento de algumas informações.

O esclarecimento do caso é relevante por ao menos duas perspectivas. Se, de fato, a fuga foi possibilitada por um servidor, a identificação e a punição didática são necessárias para dificultar cooptações como essa. Uma das características do crime organizado é tentar infiltrar e aliciar colaboradores dentro das instituições. Deve existir rigor na investigação e nas sanções administrativas e criminais.

O outro aspecto é estrutural. O episódio indica que convém revisar protocolos de checagem e redobrar os cuidados para impedir casos semelhantes. Mostra ainda que cabe reforçar aspectos de segurança dos sistemas tecnológicos para evitar fraudes internas e ação de hackers. A cibersegurança é um desafio prioritário para instituições e empresas, que a todo momento têm de encontrar formas de aperfeiçoar a defesa contra invasões virtuais. O repórter Humberto Trezzi relata outros casos de tentativas de forjar alvarás de soltura neste ano no país e anúncios que se espalham em aplicativos de mensagens com criminosos oferecendo serviços para remover mandados de prisão de bancos de dados utilizados pelas polícias.

Espera-se, portanto, que o esclarecimento completo sobre como se deu essa intrigante fuga pela porta da frente ajude o caso a se tornar um episódio isolado no Estado.