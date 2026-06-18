Escândalo do Banco Master é ecumênico e requer atenção para impunidade ser evitada

O caráter pluripartidário do escândalo do Banco Master foi reforçado ontem, com a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA). Não chega a ser surpresa que o petista tenha sido formalmente tragado para o caso, com mandados de busca e apreensão. Eram conhecidas as ligações entre o PT baiano e o ex-banqueiro Augusto Lima, também na mira da ofensiva de ontem e parceiro de negócios de Daniel Vorcaro. Foi na Bahia, com a exploração de um produto de crédito consignado adquirido em privatização conduzida pelo governo local, que o Master ganhou musculatura para crescer nacionalmente, até ter porte e uma rede de influências suficientes para engendrar a maior fraude financeira da história do país.

São graves os indícios que pesam contra o senador Jaques Wagner, líder do governo na Casa e próximo do presidente Lula

São graves os indícios que pesam contra Wagner, líder do governo no Senado e próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a Polícia Federal (PF), ele teria atuado em favor do Master em pautas no Congresso e nas negociações relacionadas à compra da instituição financeira pelo BRB, o banco estatal de Brasília. Em troca, teria recebido um apartamento de R$ 2,5 milhões e um pagamento de R$ 3,5 milhões feito a uma empresa de um familiar do senador, entre outros mimos. Assim como em relação aos demais investigados, ao senador deve ser garantida a ampla possibilidade de defesa.

O episódio desta quinta-feira serve para demonstrar como o escândalo é politicamente abrangente e confirma a estratégia de Vorcaro e de seus aliados de cultivar vínculos promíscuos com personagens de peso nos mais diversos partidos e poderes, oferecendo vantagens a quem conseguiam cooptar para atingir seus objetivos ou obter proteção. Deputados, senadores, governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão na lista das relações obscuras do ecossistema Master. Entre as autoridades e personagens públicos que devem explicações estão o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP); o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB); o ex-governador do Rio, Claudio Castro (PL); o ex-chefe do Executivo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); o senador Ciro Nogueira (PP-PI); o pré-candidato à Presidência e também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

De positivo, extrai-se a constatação de que a Polícia Federal (PF) atua de forma independente, apurando condutas e fazendo operações que atingem figurões de todas as ideologias e espectros políticos. Espera-se que o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, continue a conduzir as investigações de maneira equilibrada e evite o risco de nulidades.

O escândalo do Master é espantoso pela grandiosidade, pela estrutura mafiosa montada para ameaçar adversários e pelo elenco de implicados. É imperioso elucidá-lo de forma cabal e punir devidamente quem cometeu crimes dos dois lados do balcão. A amplitude da falcatrua e o fato de envolver próceres da República, por outro lado, alimentam as ambições de uma costura pela impunidade. A imprensa profissional também sobressai nesse episódio, revelando uma série de relações espúrias. Por certo, permanecerá atenta para denunciar movimentos em busca de invalidação das investigações.















