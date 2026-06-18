Opinião da RBS

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Editorial
Opinião

Escândalo do Banco Master é ecumênico e requer atenção para impunidade ser evitada

De positivo, extrai-se a constatação de que a Polícia Federal (PF) atua de forma independente, apurando condutas e fazendo operações que atingem figurões de todas as ideologias e espectros políticos

Zero Hora

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