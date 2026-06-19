Emendas em excesso, um mau exemplo cada vez mais copiado nos municípios

A farra das emendas no Congresso Nacional, com nacos cada vez maiores do orçamento da União abocanhados por deputados e senadores, parece fazer escola. O mecanismo de distribuição de recursos por parlamentares, questionado por problemas como má alocação de recursos e por abrir espaço para irregularidades, é cada vez mais adotado também nos municípios. Trata-se de uma tendência que requer atenção e controle.

Os efeitos deletérios da pulverização de recursos em emendas já são conhecidos

Um levantamento recente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) trouxe dados inquietantes. Concluiu que 47% dos municípios brasileiros já preveem que os vereadores têm direito a emendas impositivas, de execução obrigatória, no orçamento das prefeituras. Como em mais cidades a adoção do instrumento está em tramitação, em breve deve chegar a 60%, estima a entidade. No Rio Grande do Sul, o percentual hoje é de 42%.

Os efeitos deletérios da pulverização de recursos em emendas já são conhecidos. O picotamento diminui a disponibilidade de dinheiro para obras e projetos estratégicos. O planejamento de longo prazo é prejudicado. A distribuição muitas vezes obedece a critérios políticos e que visam a retorno eleitoral, sem preocupação com adequação técnica, critérios claros e viabilidade. Embora generalizações não sejam justas, não raro acabam em desperdício de recursos recolhidos junto aos contribuintes. Por falhas de transparência, também abrem margem para ilicitudes.

As distorções e dificuldades que causam à gestão pública já começaram a aparecer nos municípios. A fragmentação dos recursos faz 44% das prefeituras apontarem que os valores indicados pelos membros das Câmaras não são suficientes para a entrega completa da obra ou do serviço escolhido pelos vereadores. Isso força os Executivos a aportar mais recursos. Caso contrário, haveria desperdício completo da verba. Mas, como os orçamentos são cobertores curtos, quando se cobre um lado, outro acaba destapado. Em algum lugar o dinheiro vai faltar. Chega a 37% o percentual de prefeitos que relatam dificuldades para cumprir as metas do orçamento devido ao avanço das emendas impositivas.

É preocupante ainda o desrespeito aos limites definidos. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o teto deveria ser equivalente a 1,55% da receita corrente líquida. Mas em 31% dos municípios os valores reservados ultrapassam esse percentual e há dezenas de cidades em que superam 3%.

Em outubro do ano passado, o Supremo definiu que os municípios têm de seguir as mesmas normas determinadas para as emendas federais, distribuídas por deputados e senadores. O desvirtuamento das funções dos Legislativos – que deveriam priorizar a formulação de leis e a fiscalização do Executivo, e não alocar recursos do orçamento – está dado. Assim, é necessário ao menos assegurar transparência, prioridade a projetos estratégicos e rastreabilidade. A dúvida é como se dará na prática essa fiscalização, em especial nos municípios menores. Só não resta dúvida de que, em nome do interesse público, é preciso regrar esse instrumento e fazer com que se enquadre nos princípios constitucionais da moralidade, da publicidade e da eficiência.



















