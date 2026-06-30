Eleição para o Congresso precisa de maior atenção do eleitor

Não chega a surpreender, mas preocupa. Uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada na segunda-feira mostrou que 67% dos eleitores entrevistados não lembram em quem votaram para deputado federal em 2022. O nível de esquecimento em relação aos senadores e deputados estaduais escolhidos quatro anos atrás é semelhante: 66%.

Sabe-se há muito que as eleições para os Legislativos no Brasil despertam menor atenção dos eleitores em relação aos postos no Executivo. As disputas para presidente da República, governador e prefeito costumam gerar maior mobilização entre os votantes por expressarem de forma mais patente e personalizada o confronto entre grupos políticos antagônicos. O engajamento é ainda maior quando líderes carismáticos estão nas cabeças de chapa e vão para o embate direto nas urnas. Persiste também a percepção solidificada pela tradição presidencialista brasileira de que o governante é a figura forte que personifica o poder e tem o condão de comandar o destino da sociedade que o elegeu. A mesma pesquisa Datafolha aponta que apenas 7% dos ouvidos não lembram em quem votaram para o Palácio do Planalto em 2022. Para governador, o percentual sobe para 38%. Mais alto, mas ainda assim muito distante em relação às taxas dos Legislativos.

Quem não lembra o nome do deputado ou senador em quem votou tem parcela de responsabilidade pelo quadro vigente

A imagem em especial de um presidente da República com grandes prerrogativas de mando, no entanto, ficou no passado. O poder do Congresso é crescente. Desde meados da década anterior está em curso um processo de fortalecimento do parlamento ante o Executivo, notadamente pela apropriação gradual de fatias cada vez maiores do orçamento da União por meio das emendas impositivas. O Congresso ficou mais independente em relação ao Planalto. Move-se por conta própria, por interesses corporativos, patrimonialistas ou dos grupos que representa.

Essas razões fazem com que o eleitor precise dar maior importância à eleição para o Congresso, mas também para os demais Legislativos. Deputados e senadores, de maneira mais visível, passaram a ter maior influência sobre os rumos da política do país e, por isso, mereceriam ser escolhidos com critério pela população que vai às urnas. Seria necessária maior conscientização sobre o papel e a importância da função parlamentar, essencial para uma democracia sadia. Prestar atenção às propostas, trajetória política e conduta pessoal dos candidatos certamente contribuiria para a formação de um Congresso mais sintonizado com as prioridades do país e ciente de suas funções precípuas de legislar e fiscalizar o Executivo, e não de distribuir dinheiro via emendas.

As pesquisas de opinião atestam que a imagem do Congresso é péssima. Outra sondagem do Datafolha, de agosto do ano passado, mostrou 78% dos entrevistados apontando que os parlamentares atuavam principalmente em busca de interesses próprios. Somente o próprio eleitor dispõe do poder de alterar essa realidade que lembra a advertência, atribuída ao ex-deputado Ulysses Guimarães, de que a tendência era a qualidade do conjunto de deputados e senadores piorar a cada legislatura. Quem não lembra o nome do deputado ou senador em quem votou tem parcela de responsabilidade pelo quadro vigente.



















