É responsável a decisão de pausar a aplicação da vacina contra a dengue do Butantan

Foi prudente a decisão do Ministério da Saúde de paralisar temporariamente a utilização da vacina contra a dengue do Instituto Butantan. A medida foi tomada após consultas a instâncias técnicas formadas por membros da pasta, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e especialistas, com a participação de representantes do próprio Butantan na discussão. Foi o resultado do registro de 42 eventos raros inesperados em pessoas imunizadas em um universo de 501 mil doses aplicadas entre janeiro e o final de maio. O percentual é de apenas 0,008%, mas como três desses casos foram graves, sendo dois fatais, é responsável interromper a vacinação e realizar uma investigação profunda para averiguar se há correlação entre esses episódios e o fármaco.

A decisão segue protocolos internacionais e mostra o funcionamento do sistema de farmacovigilância no país

É possível que a posição preventiva e transparente das autoridades da área da saúde se converta em oportunidade para adeptos do movimento antivacina espalharem desinformação sobre a Butantan-DV e acerca da segurança dos imunizantes em geral. Por essa razão, é necessário reafirmar que não há nada de anormal na precaução adotada. A decisão segue protocolos internacionais e mostra o funcionamento do sistema de farmacovigilância no país. Ou seja, comprova o acompanhamento dos efeitos de medicamentos e vacinas aprovados e em uso, para a identificação de eventos adversos, investigação dos casos e possível mudança de orientação.

A Butantan-DV, resultado de 20 anos de pesquisas, passou por um processo rigoroso de aprovação. O instituto, ligado ao governo de São Paulo, desfruta de grande credibilidade e é patrimônio da ciência nacional. Os eventos raros inesperados agora registrados não foram verificados nas três etapas do estudo clínico que contou com a participação de 16 mil voluntários, os quais foram observados por cinco anos para averiguar a segurança e a eficácia do produto. Neste momento, a vacina estava na chamada fase 4, a da "vida real", quando há a aplicação em larga escala e efeitos colaterais e eventos raros também são monitorados.

Aguarda-se que as investigações sejam encerradas o mais breve possível, mantendo-se o rigor nas análises, para que não pairem dúvidas sobre as conclusões quanto ao balanço entre riscos e benefícios. Serão apuradas possíveis comorbidades e outros fatores que possam ter contribuído para os óbitos, o que pode gerar reorientações sobre a estratégia de vacinação para determinados grupos, por exemplo. A Butantan-DV foi celebrada por ser a primeira vacina contra a dengue de dose única no mundo e um trunfo para o país no combate a um problema de saúde pública de alta gravidade que, apenas em 2024, vitimou 6 mil brasileiros. Mas o essencial é se certificar da sua segurança.

É provável que, seja qual for o desfecho da investigação, o caso exigirá empenho adicional para reforçar a confiança da população nos imunizantes em geral, diante da hesitação vacinal de parte da população e do oportunismo dos negacionistas. Nunca é demais lembrar que a vacinação fez o Brasil erradicar doenças como a paralisia infantil e a rubéola e, em todo o planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), salva ao menos 3,5 milhões de vidas a cada ano.



