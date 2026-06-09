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Editorial
Opinião

É responsável a decisão de pausar a aplicação da vacina contra a dengue do Butantan

Nunca é demais lembrar que a vacinação fez o Brasil erradicar doenças como a paralisia infantil e a rubéola e, em todo o planeta, salva ao menos 3,5 milhões de vidas a cada ano

Zero Hora

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